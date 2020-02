Zahlreiche Flüge in Düsseldorf und Köln gestrichen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des Orkantiefs "Sabine" am Montagmorgen zahlreiche Flüge aus.



Am größten Airport des Landes in Düsseldorf wurden Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In zahlreichen anderen Maschinen etwa nach Lissabon, Amsterdam oder Fuerteventura startete das Boarding nach Angaben des Flughafens aber pünktlich.

Ähnlich die Situation in Köln: Während Maschinen nach Leipzig, Mailand oder Hamburg ausfielen, wurden Passagiere für Flüge nach London, Barcelona oder Manchester wie geplant abgefertigt. Vor allem die Entscheidung von Eurowings, während des Sturms fast alle Flüge zu streichen, führte an den beiden großen NRW-Flughäfen zu rund 150 gestrichenen Starts und Landungen./mhe/DP/zb