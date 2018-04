Zahlenlotto in Baden-Württemberg wird Sechzig / Am 13. April 1958 konnten die Tipper im Ländle erstmals ihre sechs Kreuze setzen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Jubiläum für den Klassiker: Seit genau 60 Jahren gibt es dasZahlenlotto nach der Formel 6aus49 im Südwesten. Am 13. April 1958konnten die Baden-Württemberger erstmals ihre Kreuze setzen. DerTraum vom sprichwörtlichen "Sechser im Lotto" erfüllte sich seitherfür mehr als 3.000 Glückspilze zwischen Kurpfalz und Bodensee."Was 1958 auch in Baden-Württemberg begann, ist heute ein modernerKlassiker. Die Marke Lotto steht für ein seriöses,verantwortungsbewusstes und am Gemeinwohl orientiertes Glücksspiel",betont Geschäftsführer Georg Wacker. "Wer Lotto spielt, hilft nichtnur seinem Glück auf die Sprünge, sondern tut auch etwas Gutes. Daswar von Anfang an der Leitgedanke - und dieses Modell ist absolutzukunftstauglich", fügte Wacker hinzu. Der Lotto-Chef dankte denTippern für ihre Treue: "Die Millionen Lottospieler sind dieheimlichen Mäzene. Dank ihnen kamen allein in Baden-Württemberg schonfast neun Milliarden Euro dem Gemeinwohl zugute."Baden-Württemberg führte das Zahlenlotto als eines der letztenBundesländer ein. Die meisten, allen voran Berlin, hatten schon ab1955 begonnen, eine Lotterie nach der Formel 6aus49 auf den Weg zubringen. Für die Baden-Württemberger war am 13. April 1958Ziehungspremiere. Zuvor hatte es im Südwesten über Monate teilsheftige Kontroversen gegeben. So nannten die Kirchen das Zahlenlotto"giftiger als Nitrit". Moralisten sahen die guten Sitten als höchstgefährdet an. Nur eine Gruppe hatte von Anfang an Gefallen an densechs Kreuzen gefunden: die baden-württembergische Bevölkerung, diedas Lotto in den Grenzregionen zu Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalzkennen - und eben auch spielen - gelernt hatte.Lotto-Spieleinsätze zuletzt bei 477 Millionen EuroHeute tippt etwa jeder sechste Baden-Württemberger regelmäßig - inZeiten großer Jackpots deutlich mehr. Die meisten spielen in einerder 3.200 Annahmestellen, dem Rückgrat des Lotto-Vertriebs. DerAnteil der Internet-Spieleinsätze ist in den letzten Jahren zwarstetig gewachsen, liegt aber noch unter zehn Prozent. Diedurchschnittlichen Spieleinsätze für den Klassiker lagen im Südwestenzuletzt bei rund neun Millionen Euro pro Woche. Im Jahr 2017 kamen soinsgesamt 477 Millionen Euro zusammen.3.000 "Sechser" und 750 Lotto-Millionäre60 Jahre 6aus49 - das bedeutet auch sechs Jahrzehnte kleines undganz großes Glück. In Baden-Württemberg gab es seit 1958 über 3.000Mal den "Sechser". 750 Lottospieler zwischen Kurpfalz und Bodenseewurden dank ihres Volltreffers erst zu DM-, dann zu Euro-Millionären.Den Gewinnrekord im Land hält ein Stuttgarter: Im April 2011 durftesich der Glückspilz aus der Landeshauptstadt mit sechs Richtigen undder passenden Superzahl über 24,8 Millionen Euro freuen. Über derGewinnmarke von 20 Millionen Euro lagen auch Lottospieler aus demBreisgau (Mai 2005) und dem Enzkreis (Januar 2004). Den erstenVolltreffer in Baden-Württemberg mit einem Gewinn von 500.000 DMerzielte ein Freiburger im Juni 1958.Von den Lotterieerträgen profitiert jeder Baden-WürttembergerAls das Zahlenlotto nach Baden-Württemberg kam, konnten über denWettmittelfonds des Landes neben dem Sport auch kulturelle Projekteunterstützt werden. Es folgten der Denkmalschutz und sozialeProjekte. In den Wettmittelfonds fließt ein Großteil der aus denstaatlichen Lotterien erzielten Überschüsse. Im Lauf der Jahre kamenso fast neun Milliarden Euro Fördergelder zusammen. Allein 2017 warenes 59,3 Millionen Euro für den Sport, 33,3 Millionen Euro für Kunstund Kultur, 24,9 Millionen Euro für die Denkmalpflege und 14,9Millionen Euro für soziale Projekte in Baden-Württemberg.Pressekontakt:Mathias YagmurUnternehmenssprecherTel.: 0711 - 81 000-117E-Mail: mathias.yagmur@lotto-bw.deOriginal-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell