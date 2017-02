Die Zahlen von Adva Optical!

Liebe Leser,

in der letzten Woche sorgte die kurze Ist-Analyse zu Adva Optical für einiges Aufsehen, denn Rami Jagerali hat sich einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Wie wird es nun weitergehen?

Raus aus der Konsolidierungsformation! Der Ausbruch der Adva Optical-Aktie aus der seit fast drei Jahren bestehenden Konsolidierungsformation war Anlass genug für Rami Jagerali, sich am 13. Februar mit den fundamentalen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2016 zu beschäftigen. Demnach scheint das Unternehmen immer noch auf Basis einer mehr oder weniger hohen Finanzverschuldung zu operieren, denn das Gearing, also die Nettofinanzschulden durch EK, ist leicht erhöht. Bei Adva Optical beträgt es nämlich 74,34 %, wohingegen Werte bis 70 % als normal bewertet werden.

Rückläufige Zahlen! Sowohl der Umsatz als auch der Periodenüberschuss sind, verglichen zum Vorjahr, bei Ada Optical weiter rückläufig, was sich daran erkennen lässt, dass hier bereits jeweils -46 % und -56 % zu Buche stehen. Auch der Gewinn je Aktie stagnierte demensprechend verwässert von 0,37 auf 0,16 Euro je Aktie und die Eigenkapitalrendite war mit 3,58 % auch wenig beeindruckend. Die Umsatzrendite liegt ebenfalls bei spärlichen 2,53 % und das KGV betrug stattliche 55,62, was auf eine Überbewertung hindeutet.

Was werden die Zahlen am 23. Februar für Adva Optical bringen? Wir halten Sie informiert.

