Zahl der getöteten Fußgänger um 50 Prozent reduzierbar / Unfallforscher auf Symposium der ADAC Stiftung für schnelle Einführung von Notbremssystemen mit Fußgängererkennung im Front- und Heckbereich

München (ots) - Deutschlands führende Unfallforscher sehen großeChancen, die Zahl der bundesweit im Straßenverkehr getötetenFußgänger in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren.Voraussetzung dazu sei eine schnelle Durchdringung des Marktes mitFahrzeugen, die über Notbremssysteme mit Fußgängererkennung im Front-und Heckbereich verfügen. Dies erklärten Experten beimUnfallforschungs-Symposium (UFO) der ADAC Stiftung, das am Mittwochund Donnerstag in der ADAC-Zentrale in München stattfand.2017 rechnen Unfallforscher mit rund 500 getöteten Fußgängern aufDeutschlands Straßen. Wenn alle zugelassenen Pkw aktiveFußgänger-Schutzsysteme hätten, könnte die Zahl sofort halbiertwerden - zu diesem Schluss kommt eine beim Symposium vorgestelltePotentialabschätzung der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden(VUFO). Wegen der vergleichbar langsamen Erneuerung desFahrzeugbestandes dauert die Marktdurchdringung jedoch viele Jahre.Daher sprechen sich die Experten für eine schnelle und verpflichtendeEinführung derartiger Systeme in allen neu zugelassenen Pkw aus.Für die Potentialanalyse wurden über 20.000 Unfälle mitPersonenschaden ausgewertet. In rund 70 Prozent der Fälle hattenschwerstverletzte oder getötete Fußgänger eine Kollision mit einemPkw - meistens im Frontbereich. In mehr als 12 Prozent der Fälle wares zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw gekommen, in 8 Prozent derFälle mit einer Straßenbahn. Auffällig zeigen sich auchHeckkollisionen, bei denen vor allem ältere Fußgänger schwere odergar tödliche Verletzungen erleiden.Mehr als jeder zweite schwerstverletzte Fußgänger trägtVerletzungen der unteren Extremitäten, besonders Hüfte undOberschenkel, davon. In mehr als 40 Prozent der Fälle sind der Kopfund das Gesicht betroffen. Etwa jeder Dritte hat schwereBrustverletzungen."Wir freuen uns, dass wir die in der Unfallforschung führendenExpertengruppen fachübergreifend an einen Tisch bringen konnten - vonder Fahrzeugtechnik, über die Straßenverkehrsinfrastruktur, dieVerkehrspsychologie bis hin zum medizinischen und technischenRettungswesen", sagt Dr. Andrea David, Geschäftsführerin der ADACStiftung. "Damit haben wir das Ziel des Symposiums erreicht, denExpertendialog zu fördern und Impulse in die Forschung zurVerbesserung der Verkehrssicherheit zu setzen."Das UFO-Symposium mit rund 130 Teilnehmern aus Deutschland,Österreich, der Schweiz und Frankreich war die ersteFachveranstaltung der neuen ADAC Stiftung.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Über die ADAC Stiftung:Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und imAmateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC StiftungKinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren imStraßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt dieStiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. DieStiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen,die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. EinFörderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADACLuftrettung gGmbH.Pressekontakt:Jochen OesterleTel.: (089) 7676-3474e-Mail: jochen.oesterle@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell