Zahl der Zwischenfälle mit Drohnen an Flughäfen sinkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahl der potenziell gefährlichen Behinderungen durch Drohnen an Flughäfen ist im Jahr 2019 bis Ende November gesunken.



Demnach registrierte die Deutsche Flugsicherung in den ersten elf Monaten bislang 120 solcher Zwischenfälle, im selben Zeitraum des Jahres 2018 hatte die Zahl noch bei 152 gelegen. 2019 hatte der Flugbetrieb an mehreren deutschen Flughäfen unterbrochen werden müssen, weil Drohnen gesichtet worden waren. Die Zahlen für das gesamte Jahr liegen erst Anfang bis Mitte Januar vor. Es zeichnet sich aber zumindest ab, dass sie auch für das Gesamtjahr 2019 nicht gestiegen sind. Im Jahr 2018 hatte die Deutsche Flugsicherung noch insgesamt 158 Behinderungen durch Drohnen erfasst./hus/DP/zb