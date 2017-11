Zahl der Wohnungslosen in Deutschland auf Rekordniveau / Es fehlen elf Millionen Kleinwohnungen / IB-Vorstand Thiemo Fojkar: Politik muss das Thema endlich ernst nehmen!

Frankfurt am Main (ots) - Die Zahl der Obdachlosen in Deutschlandsteigt weiter. Heute hat die BundesarbeitsgemeinschaftWohnungslosenhilfe (BAG W), in der auch der Internationale BundMitglied ist, die Bilanz für 2016 vorgestellt. Danach hatten imvergangenen Jahr 860.000 Menschen in Deutschland keine eigene Wohnung- ein Anstieg von 150 Prozent gegenüber 2014. Im Jahr 2018 geht dieBAG W von 1,2 Millionen obdachlosen Menschen in Deutschland aus. Mehrals die Hälfte aller Obdachlosen sind anerkannte Flüchtlinge. Diemeisten von ihnen werden in Gemeinschaftsunterkünften geduldet.Der IB ruft die Parteien, die aktuell über eine möglicheRegierungsbildung beraten, auf, das Thema endlich ernst und in ihrenKoalitionsvertrag aufzunehmen. "Was wir jetzt dringend brauchen istein Wohnungsbauprogramm - sowohl im sozialen Wohnungsbau, aber auchfür den privaten Bereich", fordert der IB-Vorstandsvorsitzende ThiemoFojkar. Seriösen Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland mindestenself Millionen Ein- und Zweizimmerwohnungen. "Ohne die Förderungprivaten Engagements in diesem Bereich wird es nicht möglich sein,ausreichend Wohnraum zu schaffen", so Fojkar.Auch wenn die Zuwanderung der letzten Monate und Jahre dieWohnungsnot noch verschärft hat, ist das nach Angaben derBundesarbeitsgemeinschaft nicht die Ursache für das immer größerwerdende Problem. In Deutschland fehlt einfach bezahlbarer Wohnraumfür Menschen mit niedrigem oder keinem eigenen Einkommen. Im Jahr1990 gab es hierzulande noch knapp 2,9 Millionen Sozialwohnungen.Aktuell sind es nur noch 1,1 Millionen und ihre Zahl sinkt weiter.Bundesweit ist der IB an 36 Standorten in der Wohnungslosenhilfeaktiv, aktuell startet außerdem wieder in Berlin einKältehilfeprojekt, das Obdachlose vor dem Erfrieren schützt."Die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit kann auf vielen Wegenbeginnen", stellt Fojkar fest. "In Zusammenarbeit mit unsererSchuldnerberatung stellen wir immer wieder fest, dass auchMietschulden viele Menschen in die Obdachlosigkeit treiben. Oder wenndie Mietzahlungen gekürzt werden, weil Hartz-IV-Empfänger ihrePflichten nicht erfüllen. Dergleichen darf nicht länger geschehen.Die Vermeidung von Obdachlosigkeit muss in jedem Fall das obersteZiel sein!"Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hatte schon 2014einen Nationalen Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungsnot inDeutschland gefordert und ein Konzept dafür vorgelegt.Pressekontakt:Internationaler Bund (IB)Günter Haake, Leiter UnternehmenskommunikationTel. 069 94545-110, mobil 0151 12 13 44 02guenter.haake@internationaler-bund.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell