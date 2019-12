Berlin (ots) - Sorgt der Jahreswechsel neben dem typischen Kater auch für mehrVerhütungspannen? Nein, sagt das Apothekenpersonal. Das zeigen die Ergebnisseder jüngsten aposcope-Umfrage für die "Zahl der Woche" vom 17. Dezember 2019.Zwei Drittel (67 %) der Befragten gaben an, dass der Kater zum Neujahrstaghäufiger vorkommt als Verhütungspannen (13 %). Wird dennoch eineNotfallkontrazeption benötigt, hat ellaOne bei Apotheker*innen und PTA die Nasevorn (62 %). In ihren Augen sind Kundinnen jedoch viel zu wenig über die "Pilledanach" informiert.Seit mehr als vier Jahren ist die "Pille danach" inzwischen rezeptfrei in derApotheke erhältlich. Die Befürchtung, dies könnte dazu führen, dass Frauen dieNotfallkontrazeption als Verhütungsmittel missbrauchen würden, teilt dieMehrheit (54 %) des Apothekenpersonals nicht. 47 % der in der aposcope-StudieBefragten stimmen der Aussage, die "Pille danach" werde als Verhütungsmethodegenutzt, jedoch eher bis vollkommen zu. Die Unwissenheit rund um die "Pilledanach" ist daher laut einem Großteil der Umfrageteilnehmer*innen (83 %) groß.Dennoch stimmen drei Viertel der Apotheker*innen und PTA (74 %) der Aussage,dass der OTC-Switch bei der "Pille danach" richtig war, eher bis komplett zu.Verlangen minderjährige Kundinnen in der Offizin eine Notfallkontrazeption,werden sie laut 71 % des Apothekenpersonals zunächst zu einem Arzt geschickt.Bei der Abgabe der "Pille danach" setzen die Befragten zu einem Großteil (62 %)auf den Wirkstoff Ulipristalacetat, den ellaOne enthält. Produkte mitLevonorgestrel werden von knapp mehr als einem Viertel (28 %) derApotheker*innen und PTA verkauft.Rund um den Jahreswechsel wird die "Pille danach" jedoch laut den Ergebnissender aposcope-Umfrage generell nur selten (2 %) nachgefragt. Spitzenreiter sindam Neujahrstag Ibuprofen (90 %) und ASS (59 %). Ersteres wird außerdem bereitsvor der Silvesternacht am häufigsten (86 %) verlangt.Die Ergebnisse zur "Zahl der Woche" wurden mit insgesamt 304 verifiziertenApotheker*innen und PTA am 17. Dezember 2019 erhoben.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Eineigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die amApothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personalseinzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft,effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebotder EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien undandere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:Kontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139457/4479894OTS: aposcopeOriginal-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell