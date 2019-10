Zahl der Woche von aposcope / Nahrungsergänzungsmittel werden in der Apotheke immer wichtiger

Berlin (ots) - Obwohl Nahrungsergänzungsmittel (NEM) nicht unumstritten sind,werden sie immer beliebter. Die steigende Nachfrage hat auch Einfluss auf dasApothekengeschäft, zeigen Ergebnisse einer aposcope-Studie unter 502Apotheker*innen und PTA. Demnach wird das NEM-Geschäft laut 73 % der Befragtenimmer wichtiger. Aber: Apothekerinnen und Apotheker sind skeptischer als PTA.Ob Kapseln, Pulver, Tabletten oder Trinkampullen: Nahrungsergänzungsmittelgenießen in der Apotheke einen besonderen Stellenwert. Dieser ist laut deraposcope-Studie in den letzten fünf Jahren gestiegen. So gaben 66 % derbefragten Apotheker*innen an, dass die Bedeutung des Geschäfts mitNahrungsergänzungsmitteln zugenommen hat, bei den PTA sind es sogar 80 %. Fürmehr als drei Viertel (76 %) der Umfrageteilnehmer*innen hat das NEM-Geschäft inder Apotheke demnach eine eher hohe bis sehr hohe Bedeutung.Darüber hinaus sind Nahrungsergänzungsmittel nicht nur bei Verbrauchern beliebt.Die Mehrheit des Apothekenpersonals (81 %) sieht darin ebenfalls eine sinnvolleErgänzung der allgemeinen Ernährung. Auch hierbei sind Apotheker*innen jedochzurückhaltender als die teilnehmenden PTA. Bei Letzteren betrachten 86 % Mittelwie Vitaminkapseln, Mineralstofftabletten und Co. als Bereicherung für dieErnährung. Von den Apotheker*innen in der Umfrage teilen diese Meinung lediglich75 %.Die Ergebnisse zur "Zahl der Woche" wurden im Rahmen der neuen aposcope-Studie"Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke 2019: Was ist gefragt, was wirdempfohlen?" mit 502 verifizierten Apotheker*innen und PTA erhoben. Die gesamteStudie mit weiteren aufschlussreichen Informationen rund umNahrungsergänzungsmittel erscheint am 4. November 2019, die Studienergebnissekönnen noch bis zum 3. November 2019 zum Vorverkaufspreis von 590,00 Euro nettounter https://marktforschung.aposcope.de erworben werden.Über aposcopeWir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Eineigenes Online-Panel aus mehr als 2.000 Apothekeneigentümern und -mitarbeiternermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiertsind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcopevertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungenzu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, diein Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für dendeutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 531E-Mail: presse@aposcope.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell