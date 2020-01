Zahl der Woche von aposcope / Frauen nutzen deutlich häufiger Schlafmittel als Männer

Berlin (ots) - Sind schlaflose Nächte vorwiegend ein Problem für Frauen?Zumindest greifen weibliche Patienten dem Apothekenpersonal zufolge öfter zuschlaffördernden Mitteln - auf ärztliche Verordnung sowie zur Selbstmedikation -als Männer. Das zeigen die Ergebnisse der jüngsten aposcope-Umfrage für die"Zahl der Woche" vom 21. Januar 2020.Schlaffördernde Mittel werden immer gefragter. Das gilt sowohl für Medikamenteauf ärztliche Verordnung als auch zur Selbstmedikation. Aktuell werden laut dembefragten Apothekenpersonal jedoch generell häufiger Rx-Rezepte für Schlafmittelvorgelegt (58 %) als Mittel zur Selbstmedikation nachgefragt (39 %). So zeigtdie aposcope-Umfrage, dass 18 % der Apotheker*innen und PTA in ihrer Offizin imSchnitt 10 bis 14 Rx-Rezepte pro Woche bedienen. Jeweils 16 % der Befragtengaben an, wöchentlich sogar 20 bis 24 beziehungsweise 30 oder mehr Rezepte zubedienen.Dabei sind es den Umfrageergebnissen zufolge insbesondere Frauen, dieSchlafmittel nutzen - und zwar weitaus häufiger als Männer: 84 % der befragtenApotheker*innen und PTA gaben an, dass Schlafmittel zur Selbstmedikation ehervon weiblichen als männlichen Kunden nachgefragt werden. Bei denverschreibungspflichtigen Mitteln sehen 78 % der Teilnehmer*innen eine höhereNachfrage bei Patientinnen.Nachfrage nach Schlafmitteln: Unterschiede nach Alter und BerufIm Hinblick auf altersbedingte Unterschiede zeigt sich, dass auf Produkte zurSelbstmedikation vor allem Personen zwischen 40 und 49 Jahren (65 %)zurückgreifen, während ärztlich verordnete Schlafmittel besonders von älterenMenschen zwischen 60 und 79 Jahren (71 %) eingenommen werden. In der Gruppe derSenioren überwiegt demnach laut einem Großteil des Apothekenpersonals deutlichdie Nachfrage nach Rx-Schlafmitteln (83 %). Dieser Anteil könnte künftig nochsteigen, da derzeit über eine Verschreibungspflicht bei Schlafmitteln fürPersonen über 65 Jahre diskutiert wird. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer*innender aposcope-Studie (65 %) würden eine solche Verkaufsabgrenzung für sinnvollhalten.Schlafmittel zur Selbstmedikation: Apothekenpersonal rät zu pflanzlichenProduktenAnders als ältere Menschen nutzen Eltern mit kleinen Kindern mit deutlicherMehrheit (90 %) eher schlaffördernde Mittel zur Selbstmedikation. Auch beiJugendlichen (78 %), Schichtarbeitern (66 %) und Managern (63 %) überwiegt dieNachfrage nach diesen Produkten. Generell beraten 81 % der Apotheker*innen undPTA täglich oder mehrmals pro Woche zu entsprechenden Medikamenten. Dabeiempfehlen mehr als drei Viertel des Apothekenpersonals (78 %) insbesonderepflanzliche Arzneimittel wie Baldrian Kombipräparate (67 %) oder Lavendel (56%).Die Ergebnisse zur "Zahl der Woche" wurden mit insgesamt 204 verifiziertenApotheker*innen und PTA am 21. Januar 2020 erhoben.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Eineigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die amApothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personalseinzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft,effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebotder EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien undandere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Kontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139457/4500264OTS: aposcopeOriginal-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell