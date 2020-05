Zahl der Woche: Urlaub 2020 umbuchen oder stornieren? Deutsche Urlauber gehen auf Nummer sicher (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Jeder vierte deutsche Tourist hat seine nächste gebuchte Urlaubsreise schon wieder storniert.Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung wurde gerade verlängert. Bis Mitte Juni bleiben also viele Flieger am Boden, Hotelbetten leer und Touristenattraktionen unbesucht. Viele deutsche Urlauber hatten das schon befürchtet und gehen auf Nummer sicher: 27 Prozent haben ihre nächste bereits gebuchte Urlaubsreise komplett storniert bzw. haben vor, dies noch zu tun. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.[1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Urlaubsreisen in der Corona-Krise" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im April 2020 wurden 1.003 nach systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren in Deutschland befragt.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie keine weiteren Informationen mehr von uns wünschen. Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteiler löschen.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 München http://www.cosmosdirekt.dehttp://www.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4588255OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell