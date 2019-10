Zahl der Woche: Unfall? Einfache Schadensmeldung, bitte! (FOTO)

Saarbrücken (ots) -Für 97 Prozent der deutschen Autofahrer gehört die unkomplizierteSchadensmeldung und -abwicklung zu den wichtigsten Serviceleistungeneines Kfz-Versicherers.Eine einzige kleine Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr reicht aus- schon kracht es. Und jetzt? Anruf bei der Versicherung, Schilderungdes Geschehens, Warten auf die nächsten Schritte. Umso wertvoller istdann ein Versicherer, der die Schadensmeldung und -abwicklung soeinfach wie möglich macht. Das ist zumindest die Meinung von 97Prozent der deutschen Autofahrer, die im Rahmen der aktuellenforsa-Studie "Informationsverhalten auf dem Kfz-Versicherungsmarkt"im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland, befragt wurden. Für 81 Prozent der Umfrageteilnehmer istes zudem (sehr) wichtig, dass der Wagen im Falle eines Unfallsabgeholt und zurücktransportiert wird und 80 Prozent der Versichertenerwarten eine telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr. FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, rät, sich vorAbschluss einer Kfz-Versicherung Gedanken über die eigenenVorstellungen zu machen: "Die Unterschiede beim Service könnenmitunter sehr groß sein. Für den einen ist die telefonischeErreichbarkeit rund um die Uhr wichtig, der andere nutzt lieber einOnline-Servicecenter. Daher lohnt sich ein Vergleich auch überLeistungsumfang und Beitragshöhe hinaus."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie"Informationsverhalten auf dem Kfz-Versicherungsmarkt" benötigen,wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. Alles Wissenswerte überden Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung,AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, CentralKrankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und DeutscheBausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell