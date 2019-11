Zahl der Woche: Das Regel-Einmaleins im Auto (FOTO)

Saarbrücken (ots) -"Im meinem Auto stelle ich die Regeln auf und wenn du mitfahren willst, dannsolltest du dich daran halten." So oder so ähnlich lautet die Devise von 29Prozent der deutschen Autofahrer.Kekskrümel zwischen den Polstern, verschütteter Kaffee verklebt den Cuphalterund ständig wird am Radio herumgespielt - die Nerven deutscher Autofahrer sindoft strapaziert, sobald sie Mitfahrer im Auto haben. Kein Wunder, dass lauteiner aktuellen forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland, immerhin 29 Prozent der befragten Autofahrer einigeVerhaltensregeln für ihr eigenes Auto aufgestellt haben. Platz eins der Regelnbelegt dabei unangefochten mit 62 Prozent das Rauchverbot. Mit 33 Prozentebenfalls unerwünscht ist der Verzehr von Nahrungsmitteln im Fahrzeug. Immerhinnoch acht Prozent der Umfrageteilnehmer legen Wert darauf, dass die Schuhe beimEinsteigen sauber sind.Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Sudie "Einstellungen zumeigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. AllesWissenswerte über den Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeBevölkerungsrepräsentative Studie "Einstellungen zum eigenen Auto" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Im September 2019 wurden 1.514Autofahrer ab 18 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell