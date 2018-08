Zahl der Woche: Mit 517 Millionen Litern Speiseeis ist Deutschland EU-Spitzenreiter bei der Produktion

Wiesbaden (ots) -Hitze, Temperaturrekorde, Dauersommer - ob in der Waffel oder imBecher, verspricht Eis wenigstens kurzfristig Abkühlung. InDeutschland wurden 2017 insgesamt 517 Millionen Liter Speiseeisproduziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) laut Daten desEU-Statistikamts Eurostat weiter mitteilt, lag die Bundesrepublikdamit knapp vor Italien (511 Millionen Liter) unter den EU-Staaten anerster Stelle. Zu den führenden EU-Produzenten zählten auchFrankreich (466 Millionen Liter) und Spanien (320 Millionen Liter).In der EU wurden 2017 insgesamt mehr als 3,1 Milliarden LiterSpeiseeis produziert. In den letzten Jahren ist dieEU-Produktionsmenge weitgehend konstant geblieben.Weitere Daten zur Produktion von Speiseeis finden Sie in der EurostatDatenbank.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Internationale StatistikTelefon: +49 (0) 611 / 75 94 94www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell