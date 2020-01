Zahl der Unternehmensinsolvenzen gesunken

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Unternehmenspleiten in Deutschland ist im Oktober 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,0 Prozent gesunken. Die deutschen Amtsgerichte meldeten im zehnten Monat des vergangenen Jahres 1.592 Unternehmensinsolvenzen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Oktober 2019 mit 254 Fällen (Oktober 2018: 274) im Wirtschaftsbereich Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen).

Unternehmen des Baugewerbes stellten 241 Insolvenzanträge (Oktober 2018: 280). Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen wurden 171 (Oktober 2018: 175) Insolvenzanträge gemeldet und im Gastgewerbe 170 (Oktober 2018: 191), so das Statistikamt. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte für Oktober 2019 auf knapp 3,4 Milliarden Euro. Im Oktober 2018 hatten sie bei 1,1 Milliarden Euro gelegen. Dieser Anstieg der Forderungen bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Unternehmensinsolvenzen sei darauf zurückzuführen, dass im Oktober 2019 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten als im Oktober 2018, so die Statistiker weiter. Zusätzlich zu den Unternehmensinsolvenzen meldeten 7.369 übrige Schuldner im Oktober 2019 Insolvenz an. Damit ist die Zahl um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Darunter waren 5.268 Insolvenzanträge von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 1.615 Insolvenzanträge von ehemals selbstständig Tätigen, die ein Regel- beziehungsweise ein Verbraucherinsolvenzverfahren durchlaufen, so das Bundesamt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur