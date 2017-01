Zahl der Übernachtungen in der EU im Jahr 2016 leicht angestiegen (FOTO)

Luxemburg (ots) -Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in derEuropäischen Union (EU) hat im Jahr 2016 schätzungsweise über 2,8Milliarden Übernachtungen erreicht, was einem Anstieg um 2,0%gegenüber 2015 entspricht. Seit 2009 ist die Zahl der Übernachtungenin Beherbergungsbetrieben in der EU stetig gestiegen, washauptsächlich auf Übernachtungen von Nichtinländern des jeweiligenMitgliedstaates zurückzuführen ist.Diese frühzeitigen Schätzungen, die sowohl Geschäfts- als auchUrlaubsreisen beinhalten, stammen aus einem Bericht von Eurostat, demStatistischen Amt der Europäischen Union.Spitzenreiter bei der Anzahl der Übernachtungen war Spanien (454Mio. Übernachtungen bzw. +7,8% gegenüber 2015), darauf folgtenFrankreich (395 Mio. bzw. -4,6%) und Italien (395 Mio. bzw. +0,5%)sowie Deutschland (390 Mio. bzw. +2,8%) und das Vereinigte Königreich(292 Mio. bzw. -4,5%).Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben stieg infast allen Mitgliedstaaten und zwar am stärksten in Bulgarien(+17,9%) und der Slowakei (+16,0%), gefolgt von Polen (+11,8%) undZypern (+10,9%). Die einzigen merklichen Rückgänge wurden hingegen inFrankreich (-4,6%, dies entspricht 19 Mio. Nächten) und imVereinigten Königreich (-4,5% bzw. nahezu 14 Mio. Nächte)registriert.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter: @EU_EurostatPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell