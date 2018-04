Zahl der Toten bei neuem Gewaltausbruch in Gaza steigt

GAZA-STADT (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Todesopfer bei den neuen Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist am Freitag nach palästinensischen Angaben auf mindestens fünf gestiegen. Es wurde erwartet, das die Zahl der Opfer noch steigt. Einer der Toten wurde als ein 16-Jährier identifiziert.

Mindestens 300 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Israelische Soldaten feuerten in Richtung der Palästinenser, die an die streng bewachten Grenzanlagen gekommen waren, um ihrem Unmut über ihre prekäre Lage Ausdruck zu verleihen. Das Verhalten der Palästinenser war unübersichtlich, es wurden Reifen angezündet, um durch die Rauchentwicklung den israelischen Scharfschützen die Sicht zu nehmen. Bereits am letzten Wochenende waren bei ähnlichen Ausschreitungen 19 Palästinenser ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur