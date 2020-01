PEKING (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten durch die neue Lungenkrankheit in China ist auf 17 gestiegen.



Das berichtete die Regierung der Provinz Hubei in der schwer betroffenen Metropole Wuhan am Mittwoch. Bisher waren erst neun Tote durch das neuartige Virus bekannt./lw/DP/stw