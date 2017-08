Zahl des Tages: Zwei Prozent der deutschen Autofahrer stehen nie im Stau

Saarbrücken (ots) - Ein Leben ohne Stau? Diese Glückspilze kommendirekt ans ZielFreie Fahrt für immer? Nur wenige deutsche Autofahrer zählen zuden Glückspilzen, die ohne Umschweife und Warten durchfahren. Ineiner repräsentativen forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, gaben nur zweiProzent der Befragten Autofahrer an, nie im Stau zu stehen. Für dierestlichen 98 Prozent der Autofahrer lässt sich dieser in der Regelnicht vermeiden. Wer rechtzeitig auf alternative Routen ausweichenwill, sollte auf Verkehrsmeldungen im Radio achten oder aufNavigationssysteme mit Staumelder setzen. Kommt es trotz allerVorkehrungsmaßnahmen zum Stillstand auf der Straße, ist Vorsichtgeboten. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,sagt: "Im Stop-and-go-Verkehr sollten Autofahrer genügend Abstand zumVordermann einhalten, um Auffahrunfälle zu vermeiden. Wer erkennt,dass sich vor ihm ein Stau gebildet hat, sollte umgehend dieWarnblinkanlage einschalten - damit die nachfolgenden Fahrer gewarntwerden und rechtzeitig bremsen können."(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.389 Personen, die ein Auto im Haushalt besitzenund dieses auch selbst nutzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-stauWeitere Veröffentlichungen zu dieser und anderen Umfragen findenSie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten genannten Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können.Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell