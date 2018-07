Zahl des Tages: Rund 3,50 Euro Taschengeld erhalten Kinder zwischen sechs und neun Jahren durchschnittlich pro Woche

Saarbrücken (ots) - Taschengeld: So viel bekommen DeutschlandsGrundschülerRund 3,50 Euro erhalten Kinder zwischen sechs und neun Jahrendurchschnittlich pro Woche. Jeder dritte Grundschüler geht dagegenleer aus.Ob Süßigkeiten, Panini-Karten oder das neueste Spielzeug: Kinderhaben viele Wünsche, an die sie ihre Eltern nur allzu gerne erinnern.Doch wie viel Budget sollte der Nachwuchs zur Verfügung haben? Diedurchschnittliche Taschengeldhöhe liegt in diesem Jahr bei 3,50 Europro Woche, und damit insgesamt bei 15,17 Euro monatlich, zeigt dieaktuelle forsa-Trendumfrage im Auftrag von CosmosDirekt (1), demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Seit 2013 werden darinTaschengeldhöhe, -frequenz und -kriterien bei deutschen Grundschülernuntersucht. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Eltern von Sechs-bis Neunjährigen in Deutschland gibt an, ihren Kindern Taschengeldzur Verfügung zu stellen. Konkret bedeutet das: 21 Prozent bekommenbis zu zwei Euro pro Woche, 17 Prozent zwischen zwei und drei Euround 15 Prozent sogar fünf Euro und mehr. Für 39 Prozent der Befragtentrifft nichts davon zu: Sie geben kein Taschengeld. Nicole Canbaz,Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt, empfiehlt Eltern, den Umgang mitGeld so früh wie möglich zu vermitteln: "Selbst kleine Geldbeträgehelfen unseren Jüngsten dabei, Schritt für Schritt zu lernen, mitGeld verantwortungsvoll umzugehen. Dafür sollten Kinder einregelmäßiges Taschengeld erhalten, über das sie frei verfügenkönnen." Als Richtschnur können dabei die aktuellenTaschengeldempfehlungen der Jugendämter dienen. (2)(1) Repräsentative Trendumfrage "Taschengeld 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. VonApril bis Mai 2018 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindernzwischen sechs und neun Jahren befragt.(2) Taschengeldempfehlung des Jugendamtes Nürnberg:http://ots.de/VVD2x7Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-taschengeldhoehe2018Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell