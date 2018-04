Zahl des Tages: Die Mehrheit der Deutschen fühlt sich jünger als sie tatsächlich ist

Saarbrücken (ots) - Immer im besten AlterIm Fitnessstudio Gewichte stemmen, täglich Gemüse essen oder eineneue Sprache lernen: Um möglichst lange körperlich und geistig fit zubleiben, tun viele Deutsche so einiges. Kein Wunder, dass sich zweiDrittel der Bundesbürger (68 Prozent) jünger fühlen als sie sind. Daszeigt eine repräsentative Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Bei den Deutschen ab45 Jahren fühlen sich sogar 77 Prozent jünger. "Egal welches Alter imAusweis steht: Gefühltes Alter und Wohlbefinden lassen sich durcheine gesundheitsbewusste Lebensweise ebenso positiv beeinflussen wiedie Lebenserwartung oder das Risiko ernsthafter Erkrankungen", sagtDamaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt. "Mit dem GeneraliVitality-Programm wollen wir unsere Kunden zu einergesundheitsbewussten Lebensführung motivieren und belohnen sie miteiner Beitragsrückerstattung in der Risikolebensversicherung undPreisvorteilen bei zahlreichen Kooperationspartnern."(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,erwachsen werden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland2.006 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-alterWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema.Wenden Sie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wennwir Sie diesbezüglich unterstützen können.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell