Zahl des Tages: Mach Dir keine Sorgen - was Eltern ihren Kindern verschweigen

Saarbrücken (ots) - 37 Prozent der Eltern haben ihren erwachsenenKindern schon einmal gesundheitliche Probleme verschwiegen, um sienicht zu beunruhigen.Egal ob Anfang 20 oder Ende 40: Kinder bleiben für Eltern immerKinder und viele Mütter oder Väter wollen ihren Nachwuchs auch imErwachsenenalter nicht mit Problemen belasten. Das zeigt einerepräsentative forsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. So haben 62 Prozentder Eltern ihren erwachsenen Kindern schon einmal gewisse Dingeverschwiegen. Gesundheitliche Probleme stehen dabei mit 37 Prozentganz oben auf der Liste, gefolgt von Schwierigkeiten in derPartnerschaft (22 Prozent) und finanziellen Problemen (18 Prozent).(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,Erwachsenwerden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 2.006Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 879 Personen miterwachsenen Kindern.