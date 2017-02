Zahl des Tages: Für einen besseren Diebstahlschutz würden 71 Prozent der Autobesitzer in Deutschland ihre elektronischen Fahr- und Fahrzeugdaten zur Verfügung stellen

Saarbrücken (ots) - Lange Leitung gegen Langfinger!Langfingern das Handwerk legen mittels elektronischerDatenübermittlung: Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage imAuftrag von CosmosDirekt würden 71 Prozent der Autobesitzer inDeutschland für einen besseren Diebstahlschutz "auf jeden Fall" (31Prozent) oder "eher" (40 Prozent) ihre Fahr- und Fahrzeugdaten zurVerfügung stellen.(1) Auf diese Weise können entsprechendausgerüstete Fahrzeuge weltweit geortet und sogar aus der Fernestillgelegt werden. Eine Telematik-Box bzw. eine Telematik-Appanalysiert dabei Daten über das Fahrzeug oder das Fahrverhalten undfungiert zugleich als elektronischer Übermittler. "Durch dieÜbermittlung von Fahr- und Standortdaten kann ein gestohlenesFahrzeug lokalisiert und Dieben so das Handwerk gelegt werden.Außerdem kann Telematik neue Mehrwerte bei der Tarifkalkulationschaffen: So können Autofahrer durch eine sichere und vorausschauendeFahrweise Einfluss auf die Höhe ihrer Kfz-Versicherungsprämienehmen", erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte beiCosmosDirekt.(1) Repräsentative Umfrage "Sicherheit und Komfort im Auto" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, dieein Auto im Haushalt besitzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-diebstahlWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell