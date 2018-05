Saarbrücken (ots) - Erwachsen werden? Läuft!Endlich unabhängig, endlich selbst entscheiden: Wer dieVolljährigkeit erreicht, hat auf einen Schlag viel mehr Freiheiten.Kein Wunder also, dass der Begriff "Erwachsensein" für die großeMehrheit der Deutschen (94 Prozent) positiv besetzt ist. Das ergabeine repräsentative Studie (1) des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland. Auch Befragte unter 25 finden die frisch erreichteVolljährigkeit gut: Mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) gibt an, dassErwachsensein für ihn sogar sehr positiv ist. Erwachsenwerdenbedeutet auch, mehr Verantwortung zu übernehmen und sich um dieeigene Risikovorsorge zu kümmern. Zu einer der wichtigstenAbsicherungen zählt die private Haftpflichtversicherung, auchVerbraucherschützer empfehlen diese als Grundausstattung (2). NicoleCanbaz, Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt sagt: "Sie schützt vorerheblichen finanziellen Risiken bei vergleichsweise geringemBeitrag." Darüber hinaus sind je nach Lebenssituation undSicherheitsbedürfnis weitere Versicherungen sinnvoll. "Wer seineKinder oder den Partner finanziell absichern will, ist mit einerRisikolebensversicherung gut beraten. Und eineBerufsunfähigkeitspolice schützt vor Verdienstausfall, wennVersicherte durch Unfall oder Krankheit nicht mehr arbeiten können",erklärt Nicole Canbaz.(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,erwachsen werden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland2.006 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.(2) Verbraucherzentralehttp://ots.de/jTqMmhBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: http://www.cosmosdirekt.de/zdt-erwachsensein-positivWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell