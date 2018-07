Zahl des Tages: Ein Drittel aller Bundesbürger macht hierzulande Urlaub, weil es für sie sicher und verlässlich ist

Saarbrücken (ots) - Sommerumfrage: Ich mache Urlaub inDeutschland, weil...Ein Drittel aller Bundesbürger macht hierzulande Urlaub, weil esfür sie sicher und verlässlich ist.Vertraute Sprache und Kultur, bekannte Regeln und Lebensweise:Urlaub in Deutschland zu machen, bedeutet für viele Entspannung pur.Man lebt sich sofort ein und muss sich nicht an eine völlig neueUmgebung gewöhnen. Kein Wunder, dass 33 Prozent der BundesbürgerUrlaub in Deutschland machen, weil es für sie sicher und verlässlichist. Das zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Ältere Befragte schätzen eine Reise im eigenen Land sogar noch mehr.Knapp jeder Zweite ab 60 Jahren (45 Prozent) entscheidet sich füreinen Urlaub in Deutschland, weil er sich Sicherheit und Planbarkeitwünscht."Deutschland gilt als sicheres Reiseziel, dennoch sollte man darandenken, dass an jedem Ort der Welt im Urlaub etwas passieren kann,zum Beispiel ein Sturz während einer Radtour oder einerBergwanderung", sagt Bernd Kaiser, Versicherungsexperte vonCosmosDirekt. Der anstehende Urlaub sei ein guter Anlass, die eigeneAbsicherung auf den Prüfstand zu stellen. "Eine privateUnfallversicherung schützt alle, die im Urlaub gern aktiv sind. Siekann im Ernstfall zumindest finanzielle Unterstützung leisten, wennes durch einen Unfall zu bleibenden gesundheitlichenBeeinträchtigungen kommt." Auch eine private Haftpflichtversicherungist wichtig: Beschädigt man unbeabsichtigt fremde Sachen oder fügtanderen Personen versehentlich einen Schaden zu, tritt siegrundsätzlich ein.(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-urlaub-in-deutschlandIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell