Zahl des Tages: Ein Drittel der Deutschen ist im Urlaub mit dem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop in den sozialen Medien unterwegs - doch Vorsicht!

Saarbrücken (ots) - Sommerurlaub: Posts statt PostkartenDie Sonne scheint, die Palmen wiegen sich im Wind - was gibt esSchöneres als einen entspannten Sommerurlaub? ZumRundum-Wohlfühlpaket gehört für viele Reisende, das eigeneSmartphone, Tablet oder den Laptop dabeizuhaben: 40 Prozent derDeutschen senden über ihr internetfähiges Gerät Urlaubsgrüße an dieDaheimgebliebenen. Ein weiteres Ergebnis der repräsentativenforsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland: 33 Prozent nutzen im Urlaub auch diesozialen Medien auf diese Weise. Doch gerade bei öffentlichen Postsist Vorsicht geboten. Denn nicht nur die Liebsten sehen dieUrlaubsfotos. Viele Reisende unterschätzen das Risiko, überOnline-Profile wie Facebook oder Instagram ausgespäht zu werden. Denndie digitale Datenspur kann auch potenziellen Einbrechern zeigen,wessen Wohnung gerade verlassen ist. "Über eine Hausratversicherungist zumindest der materielle Verlust nach einem Einbruchdiebstahlabgedeckt, etwa die Wiederbeschaffungskosten für gestohleneGegenstände und Reparaturen an aufgebrochenen Fenstern oder Türen",sagt Bernd Kaiser, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt.(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Wir verfügen über weitere interessante Daten und Fakten zu diesemThema. Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie diesbezüglichunterstützen können.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-urlaub-internetWeitere Inhalte zum Thema finden Sie bereits hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell