Zahl des Tages: 89 Prozent der Deutschen fühlen sich durch ihre private Verantwortung zeitlich eingeschränkt - der Job bleibt für viele auf der Strecke

Saarbrücken (ots) - Verantwortung erfordert ZeitFüße hochlegen nach Feierabend? Die Wirklichkeit sieht für vieleanders aus. Ob Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder einfachnur Haushalt - nicht selten erwartet Berufstätige nach dem Job dieprivate To-do-Liste. Es überrascht daher nicht, dass neun von zehnDeutschen (89 Prozent) angeben, Verantwortung im Privatleben bedeute"Zeit investieren". Das ergab eine repräsentative forsa-Studie imAuftrag von CosmosDirekt.(1) Für mehr als ein Drittel (36 Prozent)bedeuten private Verpflichtungen sogar, weniger im Beruf arbeiten zukönnen. Schrumpft deshalb das Einkommen, müssen oftmals auch dieAusgaben überdacht werden. Dabei sollten Familien eines beachten:"Wer beruflich kürzer tritt, sollte trotz geringerem Budget möglichstkeine Versicherungsverträge kündigen. Denn der Neuabschluss zumspäteren Zeitpunkt wird etwa bei einer Risiko- oderBerufsunfähigkeitsversicherung durch ein höheres Eintrittsalter injedem Fall teurer", sagt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin vonCosmosDirekt. "Bei finanziellen Engpässen bieten viele Versicherungendie Möglichkeit an, die Beiträge gegen Verringerung des Schutzes zureduzieren oder auch die Beitragszahlung unter bestimmtenVoraussetzungen zeitweise auszusetzen."(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-zeitWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell