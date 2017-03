Zahl des Tages: 85 Prozent der Deutschen glauben, sich in jeder Situation auf ihren Lebenspartner verlassen zu können

Saarbrücken (ots) - Gute Zeiten, schlechte ZeitenOb Candle-Light-Dinner, Rosen oder Liebesbriefe: Gemeinsam Schöneszu erleben gehört in Beziehungen unbedingt dazu. Doch nicht nur inguten Zeiten sind Deutschlands Pärchen füreinander da, wie einerepräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt zeigt. 85Prozent derjenigen, die in einer Beziehung leben, sind davonüberzeugt, dass sie in ihrem Leben immer auf ihre bessere Hälftezählen können - egal was kommt. Kein einseitiges Vertrauen: Diemeisten Befragten (82 Prozent) glauben zudem, dass sich auch ihrLebenspartner in jedem Fall auf sie verlässt. (1) Nicole Canbaz,Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt: "Die Partnerin oder der Partnerist für viele einer der wertvollsten Menschen im Leben. Umsowichtiger ist daher auch die finanzielle Absicherung beider Partner.Paare sollten ihre finanzielle Zukunft gemeinsam planen, sich abergetrennt absichern - so bewahren sich beide Lebenspartner einegewisse finanzielle Unabhängigkeit. Die gemeinsame Vorsorge beginntbei der Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit und reicht bishin zum Risikoschutz für den Todesfall."(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-partnerWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: www.cosmosdirekt.deWünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell