Zahl des Tages: 76 Prozent der Deutschen finden es gut, dass Eltern mit ihren Kindern auf dem Gehweg radeln dürfen

Saarbrücken (ots) - Mit Papa Fahrrad fahrenBis vor Kurzem durften Eltern nicht gemeinsam mit ihrem Kind aufdem Bürgersteig fahren. Keine leichte Aufgabe für Mama oder Papa, denNachwuchs im Blick zu behalten - und gleichzeitig auf denStraßenverkehr zu achten. Seit wenigen Monaten gilt eine neueRegelung: So darf eine Aufsichtsperson ein Kind bis zum vollendetenachten Lebensjahr auch radelnd auf dem Gehweg begleiten -vorausgesetzt sie selbst ist mindestens 16 Jahre alt. Einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt: DieDeutschen sind der Meinung, dass diese familienfreundliche Änderungrichtig ist. Mehr als drei Viertel (76 Prozent) befürworten die neueRegel.(1) "Wer auf dem Bürgersteig fährt, sollte sein Tempo anpassenund besondere Rücksicht auf Fußgänger nehmen, sie haben absolutenVorrang. Für die eigene Sicherheit sollten Kinder und Erwachseneimmer einen Fahrradhelm tragen", so Bernd Kaiser von CosmosDirekt. Umgut abgesichert zu sein, empfiehlt der Versicherungsexperte denAbschluss einer privaten Unfallversicherung für Eltern und Kind. Einunbedingtes Muss für jede Familie sei zudem einePrivathaftpflichtversicherung, die sie vor berechtigten undunberechtigten Ansprüchen Dritter schützt.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt,darunter 1.116 Fahrradfahrer.