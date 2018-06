Zahl des Tages: 74 Prozent der Deutschen planen, diesen Sommer zu verreisen

Saarbrücken (ots) - Deutschland in Urlaubslaune74 Prozent der Deutschen planen, diesen Sommer zu verreisen.Sommer, Sonne, Sonnenschein - und kein Ende in Sicht. Seit Wochenwerden die Deutschen von bestem Wetter verwöhnt und sind schonrichtig in Urlaubslaune. So planen knapp drei Viertel derBundesbürger, in diesem Sommer zu verreisen. Das zeigt eine aktuelleforsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland. Bei Familien mit Kindern sind sogar 81Prozent urlaubshungrig. Das sind deutlich mehr Menschen als noch imletzten Jahr, wie die jährliche Umfrage zur Sommerreisezeit vonCosmosDirekt belegt: 2017 (2) wollten nur 67 Prozent der Deutschen inden Urlaub fahren (Familien: 73 Prozent). "Wer sich auf dieentspanntesten Tage des Jahres vorbereitet, sollte unbedingt an eineReiserücktritt- und Abbruchversicherung denken - insbesondere beiteuren Reisen oder wenn Kinder mit an Bord sind", rät SebastianDietze, Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Sie springtbeispielsweise ein, wenn der Urlaub wegen Krankheit, eines schwerenUnfalls oder auch einer Impfunverträglichkeit nicht angetreten werdenkann oder vorzeitig beendet werden muss."forsa-Umfragen zu den Reisegewohnheiten der Deutschen: (1)Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt,darunter 377 Personen mit Kindern im Haushalt. (2) RepräsentativeUmfrage "Sommerurlaub 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa imAuftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.554Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-reiseplaeneWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell