Zahl des Tages: 73 Prozent der deutschen Autofahrer wollen, dass ihre Fahrwege Privatsache bleiben

Saarbrücken (ots) - Selbstfahrende AutosAutos, die selbstständig durch die Städte kreuzen können, sindlängst keine reine Zukunftsmusik mehr. Bevor autonomes Fahren aufDeutschlands Straßen alltäglich wird, müssen jedoch noch einigeoffene Fragen geklärt werden. Zum Beispiel hinsichtlich derFahrdaten: 73 Prozent der deutschen Autofahrer möchten nicht, dassihre Fahrwege von Dritten nachvollzogen werden. Das zeigt einerepräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Rückendeckung gibt esvon der Bundesregierung: Die Ethik-Kommission "Automatisiertes undVernetztes Fahren" (2) empfahl im Juni 2017, Autofahrern dieEntscheidungshoheit über die Weitergabe und Verwendung ihrerFahrzeugdaten zuzusprechen.(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.085 Autofahrer.(2) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur:http://ots.de/aX8d4RBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe:www.cosmosdirekt.de/zdt-fahrwegeWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen findenSie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenWir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell