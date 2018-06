Zahl des Tages: 66 Prozent der Sommerurlauber fahren mit dem Auto in den Urlaub

Saarbrücken (ots) - Mit dem Auto auf großer FahrtWer mit dem Pkw in den Urlaub startet, ist sowohl unterwegs alsauch am Urlaubsort flexibler und auch der Transport von sperrigemGepäck oder Haustieren stellt kein Problem dar. Kein Wunder also,dass zwei Drittel (66 Prozent) der Sommerurlauber die Reise diesesJahr mit dem Auto antreten. Das belegt eine aktuelle forsa-Umfrage(1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generaliin Deutschland. "Die Deutschen fahren nach wie vor am liebsten mitdem Auto in den Urlaub. Deshalb ist jetzt wieder - wie jedes Jahr imSommer - die Hochsaison für Staus", so Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Wird der Verkehrzähfließender, sollten Autofahrer frühzeitig den Abstand zumVordermann vergrößern, sonst steigt die Gefahr eines Auffahrunfalls."Wichtig sei zudem, eine Rettungsgasse für Polizei, Krankenwagen oderAbschleppdienste zu bilden, sobald sich ein Stau bildet oder es nurnoch im Stop-and-go-Verkehr vorangeht. "Passiert trotz aller Vorsichtdoch mal ein Unfall, sollte man unbedingt seine Versicherunginformieren - auch wenn man glaubt, nicht selbst schuld zu sein", rätBärnhof.(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt,darunter 1.120 Sommerurlauber.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-urlaub-auto-2018Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell