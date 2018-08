Saarbrücken (ots) - Achtung,"Eltern-Taxi" unterwegs!64 Prozent der Grundschuleltern haben schon erlebt, dass"Eltern-Taxis" den Schulweg blockieren.Morgens acht Uhr vor deutschen Grundschulen: Verstopfte Straßen,zugeparkte Radwege, riskante Wendemanöver: Das morgendlicheVerkehrschaos vor Grundschulen ist vorprogrammiert, wenn Eltern denNachwuchs direkt bis vor das Schultor fahren. Fast zwei Drittel (64Prozent) aller Mütter und Väter von Grundschülern haben es schoneinmal erlebt, dass Zufahrts-, Geh- und Fahrradwege,Feuerwehrzufahrten oder Bushaltestellen von Eltern, die ihre Kindermit dem Auto zur Schule bringen, blockiert wurden. Das ergab einerepräsentative forsa-Umfrage (1) von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. "Elternfahrdienstegefährden dabei nicht nur andere Kinder, sondern auch den eigenenNachwuchs", warnt Frank Bärnhof. "Einerseits lernt das Kind auf demRücksitz nicht, worauf es im Straßenverkehr achten sollte", so derVersicherungsexperte von CosmosDirekt, "andererseits stellt daserhöhte Verkehrsaufkommen vor dem Schultor eine Gefahr für alleABC-Schützen dar, die zur Schule kommen." Zudem kann dasverkehrswidrige Verhalten teuer werden. Blockieren die Eltern-TaxisFeuerwehranfahrtszonen, wird eine Strafe von 35 Euro fällig. WerdenRettungsfahrzeuge durch das Falschparken behindert, kostet es 60 EuroStrafe sowie einen Punkt in Flensburg. (2)(1) Repräsentative Umfrage "Schulweg" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 502 Eltern von Kindern zwischen 6 und 9Jahren befragt.(2) Bußgeldkatalog Halten und Parken:www.bussgeldkatalog.org/halten-parkenBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-eltern-taxiWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell