Zahl des Tages: 63 Prozent der deutschen Autofahrer sind der Meinung, dass autonomes Fahren den Fahrspaß nehmen würde

Saarbrücken (ots) - Autonomes Fahren - der Spaß darf nicht zu kurzkommen!Kein Lenken, kein Schalten, keine Vorfahrt beachten! Wer würdesich nicht gerne in ein Auto setzen, das vollautomatisiert zum Zielfährt? Das klingt zunächst nach einer entspannten und sicherenFortbewegungsmethode. Doch die Mehrheit der Deutschen möchte selberSteuermann im eigenen Auto bleiben, damit der Fahrspaß nicht auf derStrecke bleibt. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) der deutschenAutofahrer sind der Meinung, dass selbstfahrende Autos ihnen dieFreude am Fahren nehmen würden. Das ergab eine repräsentativeforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt (1), dem Direktversichererder Generali in Deutschland. Unter den männlichen Autofahrern gabensogar 65 Prozent an, dass ihnen der Spaß fehlen würde, bei den Frauensind es 60 Prozent. "Trotz Freude am Steuer sollte das Fahrverhaltenstets den äußeren Gegebenheiten angepasst sein. Das gilt natürlich inbesonderem Maße jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit", warntFrank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. "Denn jederAutofahrer ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auchfür die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer."(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.085 Autofahrer.