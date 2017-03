Zahl des Tages: 58 Prozent der Deutschen würden sich mit Smart-Home-Technologien sicherer fühlen

Saarbrücken (ots) - Wenn die Technik Wache schiebtDie Haustür ist aufgebrochen, die Schubladen sind durchwühlt,umgekippte Einrichtungsgegenstände behindern den Weg durch dasChaos... Doch selbst wenn sich der Sachschaden in Grenzen hält: Zuwissen, dass ein Fremder in die eigenen vier Wände eingedrungen ist,ist für viele schwer zu verarbeiten. Ein Plus an Sicherheit erhofftsich mehr als jeder zweite Bundesbürger (58 Prozent) vonSmart-Home-Technologien. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrageim Auftrag von CosmosDirekt.(1) Das Zuhause zu schützen, ist dank derintelligenten Sicherheitssysteme einfacher denn je: Sensoren,Bewegungsmelder und Kameras an Fenstern, Türen und Balkonen sowie imEingangs- und Außenbereich werden an ein Smartphone gekoppelt. BeiAuffälligkeiten alarmieren sie die Besitzer per E-Mail oder SMS.CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser: "Ohne großeUmbaumaßnahmen können Smart-Home-Technologien die Sicherheit in deneigenen vier Wänden erhöhen. Kommt es trotzdem zum Einbruch, schützteine Hausratversicherung. Sie übernimmt die Wiederbeschaffungskostenfür gestohlene Gegenstände und erstattet die Kosten für aufgebrocheneFenster, Türen und - falls mitversichert - Vandalismus-Schäden nacheinem Einbruch."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-smarthomeWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell