Zahl des Tages: 57 Prozent der Deutschen sind gegen ein Verbot von Diesel-Fahrzeugen in den Innenstädten

Saarbrücken (ots) - Diesel-Fahrverbote: Deutsche sind geteilterMeinungDicke Luft in Deutschland: Während über Konsequenzen aus derAbgas-Affäre diskutiert wird, blickt der Dieselmotor einer ungewissenZukunft entgegen. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland, ist eine knappe Mehrheit der Deutschen (57 Prozent)gegen ein innerstädtisches Verbot von Diesel-Fahrzeugen. Anders siehtes bei denen aus, die am meisten unter der Schadstoffbelastungleiden: In Großstädten mit 500.000 und mehr Einwohnern sprechen sich44 Prozent gegen ein Verbot aus. Ein deutlicher Unterschied zu Ortenmit 20.000 bis 100.000 Einwohnen, dort sind es 63 Prozent. RomanWagner, KfZ-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt rät: "Wer sowohlGeldbeutel als auch Umwelt schonen möchte, sollte die Anschaffungeines Dieselfahrzeugs gut durchrechnen." Der oftmals höhere Kaufpreisist dabei nur ein Kostenpunkt: "Höher als bei Benzin-Modellen ist derKfz-Steuersatz und auch die Versicherungsbeiträge können es sein."(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImAugust 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-dieselverbotWeitere Veröffentlichungen zu dieser und anderen Umfragen findenSie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über weitere zusätzliche Informationen zu diesem Thema.Wenden Sie sich gerne an den unten genannten Ansprechpartner, wennwir Sie diesbezüglich unterstützen können.Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell