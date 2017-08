Zahl des Tages: 56 Prozent der deutschen Autofahrer befürchten, dass es bei einem Unfall im Ausland zu Schwierigkeiten bei der medizinischen Versorgung kommen könnte

Saarbrücken (ots) - Autounfall im Urlaub: Sorge bei medizinischerVersorgungGepäck in den Kofferraum, Sonnenbrille aufsetzen und ab in denSüden! Ein sommerlicher Roadtrip verspricht Freiheit und Abenteuer.Doch laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, sindbei vielen Autofahrern auch Sorgen mit an Bord: Mehr als jeder zweiteAutofahrer (56 Prozent) würde sich bei einem Unfall im Ausland großeSorgen machen, dass es Schwierigkeiten bei der medizinischenVersorgung geben könnte. Sebastian Dietze, Versicherungsexperte beiCosmosDirekt, rät Urlaubern, eine Reisekrankenversicherungabzuschließen. "Die gesetzliche Krankenversicherung hat erheblicheLücken beim Schutz im Ausland. Innerhalb der EU und dem EuropäischenWirtschaftsraum besteht zwar ein Sonderabkommen, das dieInanspruchnahme von Leistungen auch in diesen Bereichen ermöglicht.Diese Leistungen sind aber oft sehr eingeschränkt, d.h. über diegesetzliche Krankenversicherung kann nur das Nötigste abgerechnetwerden. Der Rücktransport von kranken Urlaubern wird von dergesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich nicht gezahlt", so derExperte.(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.389 Personen, die ein Auto im Haushalt besitzenund dieses auch selbst nutzen.Wir verfügen über weitere interessante Daten und Fakten zu diesemThema. Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie diesbezüglichunterstützen können.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-sorge-unfallWeitere Inhalte zum Thema finden Sie bereits hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell