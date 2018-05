Saarbrücken (ots) - ErwachsenseinEndlich alleine Auto fahren, wählen gehen oder den eigenenHaushalt führen: Volljährigkeit verspricht viel Freiheit - und damitauch enorme Verantwortung. Letzteres verbindet mehr als jeder zweiteDeutsche (56 Prozent) spontan und ohne vorgegebeneAntwortmöglichkeiten mit dem Erwachsensein. An die Begriffe"Selbstbestimmung, Freiheit, Unabhängigkeit" denken hingegen nur 15Prozent der Befragten. Gezeigt hat das eine repräsentativeforsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland. Zur Verantwortung beim Erwachsenwerdengehört aber auch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen undsich gegen mögliche Risiken abzusichern. "Die Ansprüche an eineVersicherung sind immer individuell und hängen von der persönlichenSituation ab", so Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt.Versicherungen müssen dabei kein trockenes Thema sein. "ModerneVersicherer möchten ihre Kunden nicht nur absichern, sondern auch alsLebensbegleiter darin unterstützen, Risiken selbst zu verringern odersogar zu vermeiden", erklärt Kleist. So unterstützt CosmosDirektseine Kunden mit dem Generali Vitality-Programm bei einergesundheitsbewussten Lebensweise sowie bei einer aktiven Vorsorge undbelohnt dies durch eine Rückerstattung vonRisikolebensversicherungsbeiträgen. Darüber hinaus könnenPreisvorteile bei Kooperationspartnern erworben werden.(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,erwachsen werden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland2.006 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: http://www.cosmosdirekt.de/zdt-verantwortungWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können.Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell