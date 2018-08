Zahl des Tages: 52 Prozent der Eltern sorgen sich, dass ihr Kind auf dem Schulweg angefahren wird

Saarbrücken (ots) - Einschulung: Vorsicht Schulweg52 Prozent der Eltern sorgen sich, dass ihr Kind auf dem Schulwegangefahren wird.Der neue Ranzen auf dem Rücken ist noch ungewohnt, der Schulwegebenfalls: Nach den Sommerferien starten wieder tausende ABC-Schützenallmorgendlich Richtung Unterricht und viele von ihnen sind bereitsals Erstklässler allein unterwegs - so wie in höheren Klassen diemeisten Schüler. Kein Wunder, dass sich Eltern Gedanken machen: 52Prozent der Mütter und Väter, deren Kinder ihren Schulweg ohneBegleitung zurücklegen, sorgen sich, dass ihre Tochter oder ihr Sohnunterwegs von einem Auto angefahren oder im Straßenverkehr verletztwird. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. (1)Tatsächlich gibt es viele Gefahrenquellen - von unübersichtlichenKreuzungen über stark befahrene Straßen bis zum Fehlverhalten andererVerkehrsteilnehmer, etwa zu hoher Geschwindigkeit. Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, rät Familien, rechtzeitigden Schulweg zu trainieren. "Als erstes sollten sich Eltern diesicherste Strecke überlegen", so der Versicherungsexperte."Anschließend können sie gemeinsam mit ihrem Kind den Weg schon vordem Schulstart einüben." Sein Tipp: Signalkleidung erhöht dieSichtbarkeit der kleinen Verkehrsteilnehmer und damit ihreSicherheit.(1) Repräsentative Umfrage "Schulweg 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindernzwischen 6 und 9 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-schulweg-gefahrenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell