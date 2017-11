Zahl des Tages: 51 Prozent der Deutschen halten autonom fahrende Autos für besonders sinnvoll, um den Fahrer auf längeren Strecken zu unterstützen

Saarbrücken (ots) - In welchen Situationen sind selbstfahrendeAutos sinnvoll?Ziel eingeben, zurücklehnen, ankommen: autonomes Fahren versprichtentspanntes, unkompliziertes Reisen. Dieses Potenzial sehen auchviele Deutsche. Jeder Zweite (51 Prozent) hält autonom fahrende Autosfür besonders sinnvoll, um Autoreisende auf längeren Strecken zuunterstützen. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland. Weniger optimistisch sehen die Befragten den Nutzen beiStädtetrips: Nur 21 Prozent halten autonom fahrende Autos iminnerstädtischen Bereich für sinnvoll. "Ob Stadt oder Land, auchheute ist in vielen Fahrzeugen schon moderne Technik an Bord", sagtFrank Bärnhof, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt: "Aktuell sindbereits viele Assistenzsysteme erhältlich, die zum Teil auch schonAufgaben des Fahrers übernehmen können und somit den Fahrkomfortsteigern und die Verkehrssicherheit erhöhen." Doch der Experte mahntauch zur Vorsicht: "Selbst wenn die technischen Lösungen helfen,Unfallrisiken zu minimieren, ist nach wie vor die volleAufmerksamkeit des Fahrers gefragt. Da dieser der Fahrer-beziehungsweise Halterhaftung unterliegt, sollte er sich nicht nurauf die Technik verlassen."(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-laengere-fahrtenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können.Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell