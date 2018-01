Zahl des Tages: 48 Prozent der Deutschen, die keinen Sport treiben, fehlt es an Motivation

Saarbrücken (ots) - Sportmuffel: Fehlende Motivation ist GrundNummer einsFitness-Trends und Sport-Hype? Nicht für jeden Grund genug, deminneren Schweinehund Beine zu machen. Jedem zweiten Deutschen, derkeinen Sport treibt (48 Prozent), mangelt es an Motivation. Das zeigteine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. 32 Prozent derBefragten fühlen sich auch ohne Sport wohl. Zeitmangel (29 Prozent)und ein fehlender Sparringspartner (22 Prozent) halten die Deutschenebenfalls vom Training ab. Damaris Kleist, Vitality-Expertin beiCosmosDirekt, erklärt: "Es muss nicht immer ein mehrstündigesSport-Programm sein. Kleine Bewegungseinheiten lassen sich spielendin den Alltag integrieren und tragen entscheidend zur eigenen Fitnessund somit zur aktiven Vorsorge bei." Auch Versicherer möchten ihreKunden durch ein Belohnungssystem auf dem Weg in ein gesünderes Lebenunterstützen. So bietet etwa CosmosDirekt mit demGenerali-Vitality-Programm erstmalig seinen Kunden die Möglichkeitan, bei gesundheitsbewusstem Verhalten eine Rückerstattung vonRisikolebensversicherungsbeiträgen zu erhalten.(1) Repräsentative Umfrage "Vitality 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.505 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt - davon gaben 438 an, keinen Sport zu treiben.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-sportmuffelWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenWir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können.Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell