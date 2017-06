Zahl des Tages: 47 Prozent der deutschen Autofahrer trauen sich zu, bei einem Notfall jemanden wiederzubeleben

Saarbrücken (ots) - Erste Hilfe: Trauen Sie sich?!Was tun, wenn bei einem Unfall ein Mensch so schwer verletztwurde, dass er nicht mehr atmet und keine Reaktion zeigt? EineSituation, von der viele Autofahrer glauben, dass sie diese nichtkorrekt meistern können: Nur 47 Prozent trauen sich zu, jemandendurch Herzmassage und Beatmung wiederzubeleben.(1) Das zeigt einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. "Jede Hilfeist besser als keine Hilfe", sagt Frank Bärnhof, Versicherungsexpertebei CosmosDirekt: "Hat der Verletzte einen Herzstillstand, steigenseine Überlebenschancen erheblich, wenn Herzdruckmassage und Beatmungdurchgeführt werden." Wer zuerst am Unfallort eintrifft, istverpflichtet zu helfen. Angst, etwas falsch zu machen, muss er dabeinicht haben. "Wer sein Bestes getan hat, muss keine negativenKonsequenzen befürchten." Bevor Erste Hilfe geleistet wird, solltenunbedingt die Unfallstelle abgesichert und Rettungskräftebenachrichtigt werden.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto im Alltag" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-wiederbelebenWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell