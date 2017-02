Zahl des Tages: 47 Prozent der Deutschen haben vor, in diesem Winterhalbjahr in den Urlaub zu fahren bzw. waren in diesem Winterhalbjahr schon im Urlaub

Saarbrücken (ots) - Ab in den UrlaubFrost, Eis und Schnee: Der Winter zeigt sich in ganz Deutschlandin Bestform. Ideale Bedingungen, um sich ins weiße Vergnügen zustürzen - egal ob auf Skiern, Schlitten oder Snowboard. Und wem es zukalt ist, der bucht einen Trip in den Süden. Dass die Deutschen indieser Wintersaison in Urlaubsstimmung sind, zeigt eine aktuelleforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt: Knapp die Hälfte derDeutschen (47 Prozent) packt ihre Koffer. Noch größer ist dieReiselust bei den unter 30-Jährigen - 61 Prozent machen in der kaltenJahreszeit Urlaub.(1) Sebastian Dietze, Versicherungsexperte vonCosmosDirekt, rät: "Ob für die Tour in den Schnee oder an den Strand- Urlauber sollten den passenden Versicherungsschutz im Gepäck haben.Empfehlenswert ist eine Reisekrankenversicherung, da die gesetzlicheKrankenkasse in zahlreichen Ländern für viele medizinische Leistungengar nicht oder nur eingeschränkt zahlt. Dann bleibt man bei Krankheitoder Unfall auf den Kosten sitzen - auch bei einem notwendigenRücktransport."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer. Wintersaison hier von Oktoberbis April.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-winterurlauberWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: www.cosmosdirekt.de.Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell