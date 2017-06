Zahl des Tages: 46 Prozent der deutschen Autofahrer haben im Straßenverkehr schon einmal die Polizei gerufen

Saarbrücken (ots) - Autounfall: Polizei rufen?!Nur kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert:Auffahrunfall! Hat es gekracht, ist der Schock erst mal groß. Wastun? Fast die Hälfte der Autofahrer (46 Prozent) hat imStraßenverkehr bereits einmal die 110 angerufen, wie einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt ergab.(1)Wer in einen Unfall verwickelt wird, ist jedoch oft verunsichert:Wann soll ich die Polizei rufen? Reicht es bei einem Blechschadenaus, Name und Adresse auszutauschen? "Gibt es Verletzte oder ist aufden ersten Blick ein hoher Sachschaden entstanden, sollte unbedingtdie Polizei angerufen werden", rät Frank Bärnhof,Versicherungsexperte von CosmosDirekt. Diese nimmt nicht nur denUnfall auf, sondern sichert auch Beweise. Bei Bagatellunfällen sinddie Beteiligten nicht verpflichtet, die Polizei zu rufen."Empfehlenswert ist dann, den genauen Ort und Uhrzeit des Unfalls,das amtliche Kennzeichen des anderen Pkws, den Namen und die Adressedes Fahrers (Führerschein) sowie die Adresse des Fahrzeughalters(Fahrzeugschein) und dessen Versicherung zu notieren. Außerdemsollten Bilder von der Unfallstelle und den entstandenen Schädengemacht sowie Name und Anschrift von Zeugen notiert werden." Tipp:Der Europäische Unfallbericht hilft, ein vollständiges Protokoll zuerstellen. Am besten in doppelter Ausführung im Fahrzeug mitführen -für die Gegenpartei gleich mit.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto im Alltag" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-polizei-gerufenWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell