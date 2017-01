Zahl des Tages: 44 Prozent der Frauen in Deutschland können sich vorstellen, der Umwelt zuliebe ein kleineres Auto zu fahren

Saarbrücken (ots) - Umweltbewusst!?Das Thema Umwelt ist beim Autokauf wichtiger denn je - so denktzumindest knapp die Hälfte der deutschen Frauen. Laut einerrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt können sich44 Prozent der Autobesitzerinnen vorstellen, beim Neukauf der Umweltzuliebe einen kleineren Wagen zu wählen.(1) Vorbildlich: Fast jedevierte Frau (23 Prozent) hat das Vorhaben bereits in die Tatumgesetzt. Obschon das kleinere Auto nicht nur die Umwelt, sondernauch den Geldbeutel schont, fällt diese Entscheidung Männernschwerer. Nur 36 Prozent können sich den bewussten Umstieg vorstellenund lediglich 13 Prozent haben den Schritt bereits vollzogen. Wer aufeinen kleineren Wagen umsteigt, kann nicht nur an Benzinkosten undKfz-Steuern sparen. Mit der Fahrzeuggröße können sich unter Umständenauch die Versicherungsbeiträge verringern. "Das Automodellentscheidet mit über die Höhe des Versicherungsbeitrags", erklärtRoman Wagner, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "EinTypklassenvergleich im Vorfeld des Autokaufs kann helfen, viel Geldzu sparen: Je niedriger die Typklasse eines Autos, desto niedrigerdie Versicherungsprämie. Typklassen gibt es für die Kfz-Haftpflichtsowie die Voll- und Teilkasko."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Bewusst fahren" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, dieein Auto im Haushalt besitzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-kleinerer-wagenWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell