Zahl des Tages: 38 Prozent der Mieter in Deutschland wünschen sich eine eigene Immobilie

Saarbrücken (ots) - Dank niedriger Zinsen ist Baugeld günstig wienie zuvor - und der Wunsch nach einem Eigenheim bei den Deutschengroß. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt würden 38 Prozent der Mieter in Deutschland gerne ineine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus umziehen. Noch größer istder Wunsch unter den jüngeren Befragten: 44 Prozent der 18- bis29-Jährigen würden lieber in den eigenen vier Wänden wohnen, bei den30- bis 44-Jährigen sind es sogar 49 Prozent (1). "Wer den Kauf einesEigenheims plant, sollte sich frühzeitig über die passendeAbsicherung informieren. Wichtig ist eine Wohngebäudeversicherung.Sie kommt für Schäden auf, die durch Brand, Blitzschlag,Leitungswasser, Sturm und Hagel am Gebäude entstehen. Je nachörtlichen Verhältnissen ist eine Erweiterung desVersicherungsschutzes gegen Elementarschäden empfehlenswert. Dazuzählen Überschwemmungen, Erdbeben oder Lawinen. Um die Absicherung zuvervollständigen, ist zusätzlich eine Hausratversicherungunverzichtbar. Es empfiehlt sich, Wohngebäude und Hausrat bei einemAnbieter abzusichern. So lassen sich Abgrenzungsschwierigkeiten imVersicherungsfall vermeiden", sagt CosmosDirekt-VersicherungsexperteBernd Kaiser.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18Jahren befragt.Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-eigenheim