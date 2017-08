Zahl des Tages: 33 Prozent der Deutschen finden E-Bikes nicht sportlich genug

Saarbrücken (ots) - Umfrage: Sind E-Bikes unsportlich?Bergauf richtig in die Pedale treten - und der Schweiß fließt inStrömen: Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, bedeutet für vieleZweiradfans, sich auch etwas abzuverlangen. Laut einerrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirektdemDirektversicherer der Generali in Deutschland, sind E-Bikes für 33Prozent der Deutschen keine Alternative zum klassischen Fahrrad - siefinden sie nicht sportlich genug.(1) Unter den 18- bis 29-Jährigenlehnen sogar 43 Prozent das Fahren mit "elektrischem Rückenwind" ab.Ein Pedelec kann jedoch eine gute Alternative fürTrainings-Wiedereinsteiger sein, die sich eine gewisse Grundfitnessaufbauen möchten, oder für Menschen, die körperliche Einschränkungenhaben. Elektrofahrräder reduzieren die Belastung für Gelenke undschonen den Kreislauf. "Egal, ob sich Radler für ein Pedelec oder einklassisches Modell entscheiden: Einige Versicherer unterstützen diesportlichen Aktivitäten ihrer Mitglieder durch gesundheitsförderndeProgramme", sagt Damaris Kleist, Vitality-Expertin von CosmosDirekt.So bietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programmerstmalig seinen Kunden die Möglichkeit an, bei gesundheitsbewusstemVerhalten eine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgenzu erhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnernerworben werden.(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt,darunter 1.113 Fahrradfahrer.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-ebike-unsportlichWeitere Veröffentlichungen zu dieser und anderen Umfragen findenSie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. WendenSie sich gerne an den unten genannten Ansprechpartner, wenn wir Siediesbezüglich unterstützen können:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell