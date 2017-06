Zahl des Tages: 31 Prozent der Autofahrer haben schon mal einen Unfallort abgesichert

Saarbrücken (ots) - Autounfall: Achtung Gefahrenstelle!Passiert ein Autounfall, gilt: Zuerst die Unfallstelle absichern,damit die übrigen Verkehrsteilnehmer gewarnt werden - und nicht nochmehr passiert. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage von CosmosDirekthat fast jeder dritte deutsche Autofahrer (31 Prozent) bereits einmaleinen Unfallort gesichert.(1) Mehr als jeder Zehnte (14 Prozent)würde sich jedoch nicht zutrauen, im Ernstfall diese Maßnahme korrektauszuführen. Frank Bärnhof, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt:"Wenn möglich, die Fahrzeuge am Fahrbahnrand abstellen undWarnblinkanlage anschalten. Dann die Warnweste anlegen und dasWarndreieck in ausreichendem Abstand aufstellen. Anschließend denNotruf wählen und in jedem Fall Erste Hilfe leisten, ansonsten machtman sich strafbar." Die Notrufnummern 112 und 110 sind immerkostenlos - sowohl per Handy (auch bei gesperrter SIM-Karte) als auchan der Notrufsäule.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto im Alltag" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-unfallortWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell