Zahl des Tages: 26 Prozent der Deutschen wählen für längere Reisen meistens das Auto wegen der unkomplizierten Transportmöglichkeit für Koffer und Co.

Saarbrücken (ots) - Portier auf Rädern: Gepäck bequem befördernVon Koffer bis Kajak: Im lang ersehnten Urlaub soll es an derpassenden Ausrüstung nicht fehlen. Doch je umfangreicher das Gepäck,desto umständlicher die Anreise. Um die Fracht möglichstunkompliziert zu transportieren, entscheidet sich mehr als einViertel der Deutschen (26 Prozent) auch bei längeren Strecken für dieFahrt mit dem Auto. Das ergab eine forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Damit sowohl Gepäck als auch Mitfahrer unbeschadet am Feriendomizilankommen, sollten Reisende beim Beladen einiges beachten. FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, empfiehlt: "Damitsich Gepäckstücke während der Fahrt nicht in gefährliche Geschosseverwandeln, sollten diese sicher verstaut werden. Besonders schweresGepäck gehört in den Kofferraum. Liegt der Schwerpunkt des Wagensmöglichst tief, ist die beste Fahrstabilität gegeben - besonders inKurven und beim Bremsen." Wer dann noch vor Abfahrt den Reifendruckprüft, kann sorgenfrei gen Süden rollen.(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.