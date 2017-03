Zahl des Tages: 24 Prozent der Deutschen sind im Urlaub schon einmal krank geworden

Saarbrücken (ots) - Schnäuzen statt SchnorchelnGrippe, lass nach! Sich im langersehnten Südseeurlaub mit Fieber,Kopf- und Gliederschmerzen plagen zu müssen, ist ärgerlich. Lauteiner repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt istjeder vierte Deutsche (24 Prozent) schon einmal im Urlaub krankgeworden.(1) Bei den unter 30-Jährigen sind es gar nahezu doppelt soviele (43 Prozent). Wer demnach keine andere Wahl hat, als sich inmedizinische Behandlung zu begeben, verliert nicht nur wertvolleReisezeit, sondern muss teilweise auch mit hohen Behandlungskostenrechnen. Denn gesetzliche Krankenkassen kommen nur eingeschränkt odergar nicht für Auslandspatienten auf. Reisende, die in beliebtenUrlaubsländern wie den USA oder Thailand erkranken, werden selbst zurKasse gebeten. Für Reiserücktransporte ins Heimatland zahlt diegesetzliche Krankenversicherung außerdem nur in Notfällen. Damit sichBetroffene im Krankheitsfall nicht auch noch um Finanzielles sorgenmüssen, rät CosmosDirekt-Versicherungsexperte Sebastian Dietze dazu,eine Reisekrankenversicherung abzuschließen. "DieReisekrankenversicherung deckt eine Vielzahl medizinischer Leistungenab und garantiert nicht nur in Notfällen einen Rücktransport insHeimatland, sondern auch, wenn dieser medizinisch sinnvoll ist."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-krankWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder habenSie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Sabine GemballaCosmosDirektUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell