Zahl des Tages: 22 Prozent der Deutschen haben ihr Sparverhalten aufgrund der niedrigen Zinsen geändert

Saarbrücken (ots) - ZinstiefDer Leitzins der Europäischen Zentralbank bleibt auf Rekordtief -und mit ihm auch die Zinsen für Sparbuch, Tages- und Festgeldkonto.Viele Bundesbürger haben bereits reagiert, wie eine forsa-Studie imAuftrag von CosmosDirekt belegt: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent)hat sein Sparverhalten dem Niedrigzins angepasst.(1) Vor allem inHessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland denken Finanzfüchse um: Dortlegen 27 Prozent der Menschen nach eigener Aussage aufgrund desNiedrigzinses ihr Geld anders an als früher oder sparen weniger. InBayern sind es hingegen nur 18 Prozent, die sich von ihrem altenSparverhalten trennen. Trotz Niedrigzinsen sollte man auf eineprivate Altersvorsorge nicht verzichten. Es gibt Alternativen, soNicole Canbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt. "FondsgebundeneRentenversicherungen bieten die Chance auf eine höhere Rendite. Beieinem Fondswechsel fallen keine Steuern an und die Erträge werdenerst zum Auszahlungszeitpunkt versteuert. Das hat den Vorteil, dassdie Erträge im Fondsguthaben verbleiben und weitere Wertsteigerungenerzielen können. Über die Laufzeit kann sich das Guthaben hierdurchdeutlich erhöhen."(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.